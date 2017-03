Rysta over samovaravtalen

KIF-leder Sven Olav Olsen, er rysta over avtalen og mener den er urettferdig i forhold til andra aktører, innen eksempelvis idrett, som må betale dyrt for å leie av kommunale anlegg. FOTO: Hallgeir Henriksen

Leder Sven Olav Olsen i Kirkenes IF (KIF) med 800 medlemmer er både rysta og forbannet på at Samovarteateret får bruke subsidiert sitt eget teaterbygg gratis. KIF må betale kr 400.000 i leie for kommunale idrettsanlegg.

