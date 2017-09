Rød løper for barna

Máret Risten (t.h) var med i første sesong av Iežár, hvor hun åpenhjertig delte den gripende historien om seg selv og tvillingbroren Per Áilu. De ble født tre måneder for tidlig, og bare Máret Risten overlevde. Her står hun sammen med lillesøster Márjá Lisa. FOTO: June Helén Bjørnback