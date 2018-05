 Rica-kontrakten må avvises

Ronny Wilhelmsen, som er parlamentarisk leder for Arbeiderpartiets sametingsgruppe, mener at den nåværende kontrakten som Rica Eiendom har for Nordkapp-platået må avvises – og at FeFo og Nordkapp kommune må komme til enighet om en ny avtale for Nordkapp-platået. Wilhelmsen var til stede på kultur- og folkemøtet om Nordkapp på Perleporten kulturhus onsdag kveld.