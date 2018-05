 Reindrifta må fordele nøden internt

Trond Aarseth fra Fylkesmannen forteller statsminister Erna Solberg, sametingsrepresentant Silje Karine Muotka, landbruksminister Jon Georg Dale og reineier Nils Henrik Sara, at forvaltningen ikke opplever problemene å være mellom staten og reindriften, men interne motsetninger, der reineierne forventer at staten skal rydde opp.

– Noen er ikke på talefot, fordi konfliktnivået er kommet for høyt, og vi prøver å megle, men vi må jo spørre i hvilken grad staten skal løse nabokrangler. FOTO: Rita Heitmann