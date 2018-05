Reddet symaskina foran nesa på tyskerne

Maila Aurora Losoa (89) med arven fra sin mor, nemlig symaskinen Cimbria Nachmaschine, den reddet hun brannhøsten 1944. FOTO: Randi Irene Losoa

Et av de viktigste redskapene kvinner kunne ha i gamle dager, var en symaskin. Uten den måtte klær omsyes og repareres for hånd. Symaskinen ble like viktig som øksa, saga og saksa.

