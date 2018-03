Pressesjefen bløffet

Nils Gaup fra Karasjok er fortvilet over at hans gamle arbeidsgiver Posten fraskriver seg ansvar for svikt i postgangen. FOTO: Stein Torger Svala

Pressesjef John Eck­hoff i Posten Norge skyldte på ­avsender når medisinen til kreftsyke Nils Gaup i Karasjok to ­ganger ble ødelagt under tran­sport. Nå viser det seg at pressesjefen feilinformerte.

