Per kan få løype-drømmen oppfylt

Per Andersen håper og tror han skal få oppleve drømmen om en langløpskonkurranse fra Tana til Vadsø. FOTO: Torbjørn Ittelin

Dersom det går som Per Andersen i Tana-Varangerløypa skilag og andre ønsker, kan man om et par år få et stort internasjonalt skirenn på ni mil fra Tana til Vadsø.

