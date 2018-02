På samisk, i respekt for folket

Værdame Eli Kari Gjengedal la frem et forslag om å lese opp værmeldinga på samisk på samefolkets dag. TV2 svarte: kjør på! – Moro, men vanskelig, er Gjengedals konklusjon dagen derpå. Hun er veldig glad for at hun fikk lov til å hylle samene på denne måten. FOTO: Sjermdump, TV2