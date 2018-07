Overnattet i hengekøye

Tone Haugen Øyen fra Trøndelag og Kristine Blomlie Aa fra Narvik sov i hengekøye i Bieskkenjárga etter festlighetene under BeskánLuossaRock. Foto: June Helén Bjørnback

Det var mange ulike mennesker samlet under BeskánLuossaRock sist helg. Ságat fikk den æren av å møte to friskuser, som skulle sove under blå himmel etter festlighetene.

Dette innholdet er kun for våre abonnenter For å lese hele denne artikkelen må du være innlogget og ha et gyldig abonnement/dagspass. Hvis du allerede har abonnement, logg inn via Min Side: Logg inn Du kan også kjøpe tilgang i 24 timer med SMS. Bli abonnent