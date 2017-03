Ordfører innrømmer feil med eiendomsskatten

Ordfører Johan Vasara (Ap) regner med en debatt om eiendoms­skatten i Kautokeino, når de trommer sammen til kommunestyremøte i dag. FOTO: Arkiv

I løpet av den siste tiden har vi lest om eiere av hundehus og utedoer som har fått brev om betaling av eiendomsskatt på de nevnte byggverk. Ordfører Johan Vasara (Ap) kaller kravene for barnesykdommer, og opplyser at de har fått inn 40 klager på 2.200 takster.

For å lese hele denne artikkelen må du være innlogget og ha et gyldig abonnement/dagspass.