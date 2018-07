Oppklarte svindel

Ikke svar på ukjente utenlandske telefonnummer, og vær rask til å anmelde nettsvindel, oppfordrer leder for øko og miljøavsnittet i Finnmark, Rune Johansen Nordbakk. Foto: Politiet

En kvinne i 70-årene i Øst-Finnmark som ble svindlet for over 30.000 kroner over nett, fikk pengene tilbake fordi hun raskt politianmeldte saken.

