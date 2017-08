Oppdaget ikke at flyktningene var borte før det hadde gått 17 dager

Ina Dalseng er flyktningkonsulent i Karasjok, og har jobbet med den syriske familien i snart ett år. Hun har ikke kommet i kontakt med familien, men har ikke gitt opp håpet om at de dukker opp igjen i bygda. FOTO: Frøydis Falch Urbye

Det var ikke før Ságat ringte Karasjok kommune 3. august, at kommunen ble klar over at syvbarnsfamilien var borte. Da hadde det gått to og en halv uke siden de forlot landet og bosatt seg i Tyrkia

For å lese hele denne artikkelen må du være innlogget og ha et gyldig abonnement/dagspass. Bli abonnent Hvis du allerede har abonnement, logg inn via Min Side: Logg inn