Hytteeieren sier han både har bilder og videoer av det han omtaler som ulovlig næringsfiske med blant annet garn og kastenot av finlendere. Her et bilde tatt i begynnelsen av september der hytteeieren mener man kan se kastenota som stikker opp av båten til høyre for mannen. FOTO: Privat

Hytteeieren er rett ut forbannet for at verken FeFo, politiet eller SNO tar tak og stopper det han mener er ulovlig fiske fra finske statsborgere. Men alle avviser de påstandene om at finske fiskere driver med ulovligheter.

For å lese hele denne artikkelen må du være innlogget og ha et gyldig abonnement/dagspass. Bli abonnent Hvis du allerede har abonnement, logg inn via Min Side: Logg inn