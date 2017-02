Nybrua skaper lokal gevinst

Viktor Trosten (til venstre) i tanafirmaet Davvi Consult AS har masse jobb de nærmeste to og et halvt årene når brubygginga pågår. Han driver med landmåling. HR/ADM sjef Stein Isaksen (til høyre) i HAK Entreprenør AS er fornøyd med at det drypper en masse på lokalt næringsliv. FOTO: Tom Hardy