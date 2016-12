Ny søkefunksjon på sagat.no

Siden 2009 har Ságat hatt en fast spalte som heter «Dødsfall i Sápmi».

– Der har vi prøvd å få med alle dødsfall i Finnmark fylke og i andre samiske områder der vi får melding om dødsfall. Vi har hatt denne spalten både i papiravisa og i nettavisa, som en ren tekstinformasjon. I papiravisen forblir spalten uendret, men i nettavisen har vi nå utviklet spalten, sier sjefredaktør Geir Wulff i Ságat.

Avansert søk

– I papiravisen tar vi med navnet til avdøde, dato og sted for fødsel og død, bosted og yrke, der vi har informasjon om det. Hvis det er kjent tar vi også med navn­ene og leveårene på begge foreldrene samt samisk eller kvænsk personnavn, hvis det er kjent, forteller Wulff.

Det som er nytt i spalten «Dødsfall i Sápmi», er at den nå er utviklet på Ságats nettavis sagat.no.

– Det har nå kommet en søkbar funksjon som gjør at man kan søke både på avdødes navn og på hver av foreldrenes navn. Det er også mulig å gjøre et avansert søk der man kan søke på både fødselsdato og dødsdato. Man kan også søke på samiske eller kvænske personnavn, sier Wulff, og legger til at det også vil komme noen flere søkefunksjoner.



– Kan man søke helt tilbake til 2009?

– Per i dag har vi lagt inn opplysninger tilbake til mars 2015, men det er meningen at vi skal legge ut opplysninger slik at man kan søke helt tilbake til 2009, da vi startet med spalten «Dødsfall i Sápmi», sier Wulff.

Tipse om feil og mangler

Geir Wulff sier at den nye søkefunksjonen vil være av spesiell interesse for folk som driver med slektsforskning.

– Dette er viktig, kulturhistorisk, sier han.

Dersom man finner feil eller mangler i det Ságat har publisert i spalten, ber Geir Wulff om å få tilbakemeldinger på det. Det er lagt inn en egen link på avisas nettside for slik tilbakemelding.

– Jeg ønsker også at folk skal være flinke til å tipse oss om dødsfall, slik at vi får lagt informasjon inn i spalten.

Utvikleren

Lakselvmannen Richard Persen, bosatt i Lørenskog, er den som har utviklet dataversjonen av «Dødsfall i Sápmi».

Sjefredaktør Geir Wulff er meget fornøyd med arbeidet Persen har gjort.

– Richard er en svært dyktig dataprogramutvikler, og dette kan Ságats lesere nå få glede av, sier sjefredaktøren.