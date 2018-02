«Norge nå» fra GP

Ordfører Aina Borch skal presentere Porsanger kommune for hele landet på NRKs «Norge nå», torsdag 8. februar. – Vi må skape et engasjement, og sørge for å bli attraktiv som kommune, sier Borch. FOTO: Kristin Marie Ericsson

Ordfører Aina Borch lover å gjøre sitt beste når hun skal presentere Porsanger for resten av landet, i NRKs serie «Norge nå»: – Vi ønsker at folk skal bosette seg her.

For å lese hele denne artikkelen må du være innlogget og ha et gyldig abonnement/dagspass. Hvis du allerede har abonnement, logg inn via Min Side: Logg innBli abonnent