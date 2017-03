Nordnorsk stipend

Ellen Kristina Saba er glad for at det etableres et nordnorsk forfatterstipend. FOTO: Bjørn Hildonen

Ellen Kristine Saba (H) fikk et enstemmig fylkesting med forslaget om å etablere et årlig søkerbasert stipend på 100.000 kroner for skjønnlitterære forfattere. - Jeg er meget glad for at det ble enstemmighet om og avsatte stipendmidler, sa Saba til Ságat etter voteringen onsdag.

