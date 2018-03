- Nordkapp-strid er skadelig

Styret i Visit Nordkapp mener at striden omkring forvaltningen av Nordkapp-platået er skadelig for utviklingen av Nordkapp som reisemål. På bildet daglig leder for Visit Nordkapp, Åse Lill Barstad. FOTO: Geir Johansen

– Det er skadelig for utviklingen av reise­målet Nordkapp, at det over mange år har vært stor uro rundt driften av anlegget på Nordkapp-platået, skriver styret i Visit Nordkapp i sin høringsuttalelse om Nordkapp-halvøya.

For å lese hele denne artikkelen må du være innlogget og ha et gyldig abonnement/dagspass. Hvis du allerede har abonnement, logg inn via Min Side: Logg innBli abonnent