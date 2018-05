Nordkapp-platået som «park»

I det omarbeidede planforslaget til ny områdeplan for Nordkapp-halvøya, går rådmannen inn for at den delen av Nordkapp-platået som de fleste turistene besøker skal få status som «offentlig grøntområde» eller «park»; og altså ikke betraktes som utmark. Bildet viser det danske ekteparet Birgit og Jürgen Linnet, som besøkte Nordkapp-platået 12. juli i fjor. De reagerte på den høye inngangsavgiften på 270 kroner - og på at de på forhånd ikke hadde fått noen informasjon om denne avgiften. FOTO: Geir Johansen