Nordkapp-plan på høring

Et av forslagene i planforslaget som nå skal ut på høring går ut på at bommen som Rica/Scandic-kjeden har satt opp på på riksvei 69 fjernes fra offentlig vei – og at det istedet opparbeides snuplass og offentlig parkeringsplass i enden av veien. Herfra skal så folk fritt kunne ta seg ut på friluftsområdet Nordkapp-platået. FOTO: Arkiv: Ságat