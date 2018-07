– Nødvendig å studere egen kultur

Áslat Holmberg vant den første Árdnaprisen for årets beste masteroppgave om urfolk, som ble utdelt under Riddu Riđđu-festivalen. Foto: June Helén Bjørnback

I dag delte UiT Norges arktiske universitet og Senter for samiske studier ut Árdnaprisen for første gang, til årets beste masteravhandling om urfolk. Utdelingen foregikk under Riddu Riđđu-festivalen.

