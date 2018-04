NNM til Vadsø

Per Oskar Andersen (til venstre) kunne søndag opplyse at Vadsø Skiklubb har fått NNM-arrangementet. Her sammen med Jon Petter Harila. FOTO: Bjørn Hildonen

Under Tana-Varanger rennet var også Per Oskar Andersen (56), leder for Finnmark Skikrets langrennskomité og leder for Team Veidekke, Nord-Norge i Vadsø. Og han kunne opplyse at Vadsø Skiklubb neste år er tildelt NNM på ski.

