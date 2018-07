Nesseby faller på lista

Ordfører Knut Store mener informasjonen som kommer frem i Kommunebarometeret kan være nyttig for kommunene. – Vi får en pekepinn på hvor vi kan forbedre oss, sier han. Foto: Torbjørn Ittelin

Kommunebarometeret for 2018 viser at Nesseby faller nedover på lista, uten at det bekymrer ordfører Knut Store nevneverdig.

Dette innholdet er kun for våre abonnenter For å lese hele denne artikkelen må du være innlogget og ha et gyldig abonnement/dagspass. Hvis du allerede har abonnement, logg inn via Min Side: Logg inn Du kan også kjøpe tilgang i 24 timer med SMS. Bli abonnent