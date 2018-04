Nå blir det samisk «SFO» i Tromsø

Øystein Vangsnes ved UiT Norges arktiske universitet har utviklet et unikt tilbud til samiske grunnskoleelever i Tromsø. Tromsø kommune er med på samarbeidet, her representert ved Elin Jørgensen, som er leder for oppvekst- og utdanningskomiteen. FOTO: Mathilde Torsøe