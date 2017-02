Munnspray ga Laura «promillesjokk»

Laura Eriksen «slapp unna» promillekontrollen med hjertebank etter at hun «blåste rødt» på alkometeret grunnet bruk av munnspray. FOTO: Privat

Laura Eriksen fra Smalfjord fikk et av sitt livs største sjokk da hun blåste for promille i en kontroll i Varangerbotn. Men heldigvis for henne var ikke synderen alkohol, men munnspray.

