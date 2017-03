MP klarte ikke å stoppe for fotgjenger i gangfelt

– Når Forsvaret mener det er ok å ikke stoppe for fotgjengere i gangfelt, da opptrer de arrogant og uforsvarlig, sier Geir Wulff. Han viser hvor i gangfeltet han stoppet for MP-bilen. FOTO: Sonja E Andersen

Et militært politikjøre­tøy er påklagd etter at Geir Wulff søndag nesten ble påkjørt i et gangfelt i Lakselv sentrum.

