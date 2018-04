Møte om nasjonalparksenter

Leder av styret i Øvre Anárjohka nasjonalpark, Kjell Magne Grønnli (til høyre) er klar for å besøke Miljødirektoratet for å diskutere framtiden til nasjonalparksenteret. Her sammen med Tor Asbjørn A. Simonsen fra Fylkesmannen i Finnmark. FOTO: Privat