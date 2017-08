Daglig leder Heli Korhonen i Olderfjord turistsenter AS i Porsanger er veldig fornøyd med turistbransjen i dag. – Akkurat nå er det veldig artig å drive i denne bransjen, fastslår hun overfor Ságat. Hun planlegger nå å holde vinteråpent og ansette to til for å møte turistene. FOTO: Kristin Marie Ericsson