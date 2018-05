Miljø og bolyst nådde ikke frem

Senterpartiets (fra venstre) Knut Mortensen, leder Ole K. Josefsen, Sigbjørn Kurthi og Kurt Wikan var skuffet over at miljøet og hensynet til beboerne, samt ønsket om underjordsdrift ikke ble hørt. FOTO: Hallgeir Henriksen

I debatten ­påpekte motstanderne at konse­kvens­ene for ­miljøet og for beboerne i Bjørne­vatn ikke er for­enelig med gruvedrifta slik Sydvaranger ønsker.

For å lese hele denne artikkelen må du være innlogget og ha et gyldig abonnement/dagspass. Hvis du allerede har abonnement, logg inn via Min Side: Logg innBli abonnent