Merket av krig

De klare blå øynene skjuler mye smerte. FOTO: Roger Albrigtsen

De to ti-åringene har gjort det flere ­ganger. Det er bare å skru tennsatsen ut av den tyske minen, så har de sikret seg et leketøy med smell i. Reidar forsøker å vri, men den sitter fast. Her må det bankes. Han husker lysglimtet.

For å lese hele denne artikkelen må du være innlogget og ha et gyldig abonnement/dagspass. Hvis du allerede har abonnement, logg inn via Min Side: Logg innBli abonnent