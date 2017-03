Mener sterk vind kan utløse flere ras

Søndag kveld gikk det et sneskred i Leavvajohka. Skredet tok med seg flere biler. FOTO: Mikko Järvensivu

Et større sneskred gikk på E6 sør for Leavvajohka søndag kveld. Tre biler havnet innesperret i raset og nødetatene var raskt på stedet. Det var ikke fare for menneskeliv. – Voldsom kastevind utløste raset, og det kan komme flere, sier Thoralf Henriksen, som hadde raset rett ovenfor gården sin.

