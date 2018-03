Medaljedryss under NM

Trine Persen fra Lakselv (nest bakerst til venstre) deltok for første gang på Master NM. Det endte i to gull og én sølv. At hun tok gull i klassen 25 til 29 år syntes hun var ekstra stas. – Det var artig å konkurrere igjen, etter et langt opphold, sier Persen til Ságat. FOTO: Privat