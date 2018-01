Maner til samarbeid

Rådmannen oppfordrer fiskeribedriftene til samarbeid for å gjøre kommunen enda mer attraktiv for fiskere. Bildet er fra åpningen av Nergård/Polar Seafood i Kjøllefjord i august 2016, der produksjonslinja vises frem til et nysgjerrig publikum. FOTO: Bjørn Roald Lillevik