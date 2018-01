 Man blir både forbannet og frustrert

Eirin Sætrum (ytterst til høyre) kan ikke tro at hennes gamle besteforelde virkelig spiser for nesten 14.000 kroner hver måned, og er sammen med sin lokale leder Torbjørn Pettersen (ved siden av Eirin) og sine kolleger i Frps lokalstyre, Britt Kollevåg og Tor Boland, både sint og frustrert over det de betegner som et ran av kommunens eldre og syke innbyggere.

At et gammelt ektepar (87 og 92 år) betaler kommunen 164.160 kroner per år for 4 måltider i døgnet i omsorgsbolig, gjør det lokale Frp-styret både frustrert og forbannet. Dersom paret var bosatt i en av nabokommunene, ville de hatt 60.576 kroner mer i året å rutte med. Kostøret varierer sterkt fra kommune til kommune.

