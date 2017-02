Liet International i rute

Både produsent for Liet, Jan Gaastra, og produsent OL Johan Gaup fra påskefestivalen (midten) lover et storslagent show når Liet International avvikles skjærtorsdag i påskeuken. FOTO: Johan Mathis Gaup

Nylig besøkte produsenten for Lite International, Jan Gaastra, Kautokeino for å se til at arrangøren av årets finale, påskefestivalen i Kautokeino, hadde alt under kontroll før den store happeningen som skjer lørdag 13. april i påskeuka.

