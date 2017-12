Lettet og glad etter nei til tilbakebetaling

Foreldre ved Giellavealgu og Diddi mánáidgárdi møtte i høst opp for å vise kommunens politikere hva som sto på spill for deres barn, om kommunen vedtok å kreve tilbake 1,4 millioner kroner i for mye utbetalt tilskudd. FOTO: Erik Brenli (arkiv)

De to private sam­iske barnehagene Giella­vealgu og Diddi mánáidgárdi har sittet på pinebenken i over to måneder for å vente på en avgjørelse om Tana kommune vil kreve tilbake for mye utbetalt tilskudd på 1,4 millioner kr.

For å lese hele denne artikkelen må du være innlogget og ha et gyldig abonnement/dagspass. Bli abonnent Hvis du allerede har abonnement, logg inn via Min Side: Logg inn