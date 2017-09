Lærevillige pensjonister

På nettbrettkurs for seniorer i Tana. Elevene øver og læreren hjelper til og underviser. Fra venstre Brynly Ballari, Solveig Pettersen, Arne Josvald Sabbasen, Torbjørn Johansen, Ragnhild Olsen og lærer Gro Kvestad. FOTO: Tom Hardy

Et titalls tanapensjonister var på kurs for å lære data og nettbrett i Tana onsdag denne uken. I dag er det nemlig slik at man faller utenfor om man ikke behersker denne teknologien.

