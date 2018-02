 Lafjorden ødelagt av oppdrett

Fisker Arne Johansen sier han er oppgitt over at kommunepolitikerne i Nordkapp nå gir tillatelse til flere oppdrettskonsesjoner i Porsangerfjorden. – Politikerne kan ikke være klar over hvor skadelig lakseoppdrett virker inn på fisket i fjordene, og på det totale naturmiljøet, sier han. FOTO: Geir Johansen