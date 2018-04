 La oss lage kjønnsnøytrale kofter

Dávvet Bruun-Solbakk (til venstre) og Timimie Märak snakker begge om transsynlighetsdagen som var på lørdag, den 31. mars. Her er de to avbildet på Sápmi Pride i Kautokeino i 2016. FOTO: Mads Suhr Pettersen

I anledning transsynlighetsdagen 31. mars foreslår den sami­ske transaktivisten Timimie Märak at gamle og unge samer går sammen om å utvikle kjønnsnøytrale kofter og utvide det samiske vokabularet for å gjøre plass til samiske transpersoner og unngå at Sápmi blir «et levende museum».

