Kvinner svarer positivt i større grad enn menn

Før jul ble det gjennomført en telefonundersøkelse som viser at motstanden mot oppdrettsanlegg i Porsangerfjorden er stor. Egil Liberg i Lakselv grunneierforening og John Erling Jægervand i Børselv jeger- og fiskerforening forteller at det om kort tid vil komme et informasjonshefte i postkassene til kommunens befolkning, og de håper folk tar seg god tid til å lese heftene for å få enda mer informasjon om temaet. FOTO: Kristin Marie Ericssoni