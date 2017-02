Kvinner sto i spissen - også på Lakselv vgs

På tross av at vi i Norge har kommet langt i forhold til samiske rettigheter har vi fortsatt en vei å gå, mente Mariell Haugli. – Ingen skal bli satt fyr på fordi man er same. Ingen skal bli mobbet fordi man er same, og ingen skal bli hetset og sett på som en mindreverdig same fordi man ikke har det samiske språket, sa Haugli i sin tale. FOTO: Bjørn Arne Johansen