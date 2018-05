KrF ikke villig til å snu

Her de som ga KrF-lederen fiskeripolitiske innspill. Fra venstre Peder Jensen, Arne Pedersen, KrFs fylkestingspolitiker Svein Iversen, KrFs medlem i næringskomiteen Steinar Reiten, Knut Arild Hareide og Vadsø KrFs Otto Strand. FOTO: Bjørn Hildonen

- KrF står på det som er sagt tidligere, vi ønsker sammenslåing av Finnmark og Troms. Det som kan få oss til å snu er viss det skjer at de nye oppgavene ikke kommer. For kommer ikke oppgavene er jo forutsetningene for hele regionreformen ikke til stede, sa KrFs leder, Knut Arild Hareide da han torsdag gjestet Vadsø.

