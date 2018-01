Krever 80.000 kroner for fire måltider om dagen

Åsun Øien Josefsen mener Porsanger kommune tar grov overpris for at hennes far skal spise fire måltider om dagen. FOTO: Bjørn Arne Johansen

Åsun Øien Josefsens far som bor på Trekløveren i Lakselv, må tåle en prisøkning på over 23.000 kroner i året om han skal spise fire måltider per dag.

For å lese hele denne artikkelen må du være innlogget og ha et gyldig abonnement/dagspass. Bli abonnent Hvis du allerede har abonnement, logg inn via Min Side: Logg inn