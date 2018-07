Krevde avgiftsfritak også for motorsykler

Slike sykler kan fortsatt suse over vidda, men eierne må fortsatt betale både engangsavgift og moms for dem. Bildet er fra Nord-Norges mesterskap i MX i Lakselv i juni, og viser vinneren av dameklassen, Kristin Bjørnø fra Alta. Foto: Henriette Lille

1. juli fikk reindrifta fritak fra engangsavgift og fradrag for merverdiavgift for sneskutere og firehjuls terrenggående motorsykler (ATVer) til bruk i reindriftsnæringa. Departementet sa nei til at fritaket også skulle gjelde to-­hjulinger.

