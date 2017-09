Terje Skansen er den nye «kraftkaren» som leder Varanger Kraft. FOTO: Bjørn Hildonen

I vår forlot vadsøværingen Terje Skansen (55) stillingen som innkjøpsdirektør for fiskefórprodusenten Biomar – med verdens fem kontinenter som arbeidsplass – til fordel for konsernsjefstolen i Varanger Kraft AS. Og nå går tjenestereisene til «eksotiske» steder som Veidnesklubben, Pasvik og Berlevåg.

For å lese hele denne artikkelen må du være innlogget og ha et gyldig abonnement/dagspass. Bli abonnent Hvis du allerede har abonnement, logg inn via Min Side: Logg inn