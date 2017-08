Kraftfull markering for nytt sykehus i Finnmark

Ildsjel Frank Jonny Nilsen ledet an i det politiet anser som et demonstrasjonstog på opp til 7.000 mennesker. Ságat antar at antallet faktisk kan være noe større, basert på tilbakemeldinger fra folk i toget. På grunn av været unnlot svært mange å stille opp på torget, der politiets telling sannsynligvis ble gjort. FOTO: Lars Birger Persen