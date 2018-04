 Kommunen bør eie Nordkapp

I et åpent brev til administrasjon og kommunepolitikere i Nordkapp argumenterer advokat Ole-Martin Jensen for at FeFo bør overdra eiendomsretten til Nordkapp-platået til Nordkapp kommune. Han finner blant annet støtte for dette i Finnmarksloven. FOTO: Geir Johansen

I et åpent brev til administrasjon og politikere i Nordkapp kommune argumenterer advokat Ole-Martin Jensen for at Nordkapp kommune bør få eiendomsrett til Nordkapp-platået. Han finner blant annet støtte for en slik løsning i finnmarksloven.

For å lese hele denne artikkelen må du være innlogget og ha et gyldig abonnement/dagspass. Hvis du allerede har abonnement, logg inn via Min Side: Logg innBli abonnent