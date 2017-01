Noen ønsker helst individuell trening, mens andre trives best i grupper. Velg noe du selv liker, og spør oss om råd hvis du trenger det, sier trenings- og kostholdsveileder Rannveig Blomkvist. Hun sier videre at hun og personlig trener Ken Birger Johnsen tilbyr timer både for nybegynnere som trenger teknikkveiledning og opplæring på apparatene samt for de som ønsker nye program for variasjon eller progresjon.



– Jeg har i tillegg kostholdsveiledning, der jeg ut fra kundens mål veileder til å endre til sunnere vaner. Målet er alltid at dette skal bli en varig livsstilsendring. På veiledningene bruker jeg Tanita bodyscanner, så vi kan følge med på både fettprosent, fettfri masse, visceralt fett osv i tillegg til vekt og BMI. Den er et fint verktøy i oppfølginga, sier Blomkvist.

Solheim mix

For de som helst vil trene i grupper, har Solheim Trim & Fysioterapi AS mange tilbud i løpet av uka.



Tre spinningtimer fast i uka. Mandag kveld, tirsdag kl 16.15 og morgenspinning kl 6.30 fredager. På timene bruker vi activio puls-system. Planlagt pulskurve ses da på stort lerret og de som har kjøpt seg activio-belte kan følge med på egen puls gjennom hele timen. Dette er et godt hjelpemiddel for å få best utbytte av timene og er motiverende for å yte max.



Vi har to, mage-rompe-lår timer (styrke-aerobic) og en O2-max time (step/styrke-time).



Nytt fra januar 2017 er Solheim mix. Timen er onsdager, og da rulleres det med 1 mnd spinning, 1 mnd zumba og 1 mnd O2-fighter.



– Vi har hatt spinning nå i januar, og fra februar er det Zumba i sportshallen v/Anne og i mars er det O2-fighter v/Ken Birger i spinningsalen, og dette vet jeg mange gleder seg til, så det er bare å bli med, oppfordrer Rannveig.

Bootcamp

I tillegg til disse timene er det gruppetimer med begrenset antall plasser som går i perioder, vanngym, crossfit-inspirert time, lavterskelgruppe og juniorgruppe.



– I april beveger vi oss ut og starter bootcamp-sesongen igjen. Bootcamp blir onsdag morgen kl 8.15-9.15, en frisk og herlig start på dagen. Vi har ulike intervaller, løp/gange og styrketrening med egen kroppsvekt eller naturens egne vektskiver. Organiseringen er ulik fra gang til gang, men det er alltid muligheter for tilpasning til ulikt fysisk nivå. Her er det påmelding, og vi håper å få med mange morgenfriskuser på denne gruppa, sier Rannveig Blomkvist.



Hun håper folk ser de ulike tilbudene Solheim Trim & Fysioterapi AS har, og finner sin aktivitet.