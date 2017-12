Klovn på talerstolen

Så fikk vi oppleve en «ekte» klovn på fylkestingets talerstol. FOTO: Bjørn Hildonen

Det hevdes at fylkestinget til tider kan sammenlignes med et sirkus. Da Finnmark fylkesting åpnet onsdag, kan man sarkastisk også påstå at det er klovner i salen.

For å lese hele denne artikkelen må du være innlogget og ha et gyldig abonnement/dagspass. Bli abonnent Hvis du allerede har abonnement, logg inn via Min Side: Logg inn