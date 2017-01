Klipp fra 60 år med Ságat - del 52

– Store deler av reindriften bør avvikles, fastslo Knut Roger Hanssen i Porsanger Høyre i et oppslag i Ságat nr. 86 for 8. mai 2010. Hanssen pekte på at reindrifta gikk i mot å utvide løypenettet i Porsanger, mens man i Karasjok og Kautokeino kunne kjøre skuter til langt ut i mai. Hanssen mente at befolkningen i Porsanger ble behandlet som husmenn og ar Porsanger kommune som arealforvalter ikke hadde noe de skulle ha sagt mot reindrifta. – Man tør nesten ikke å åpne kjeften fordi man er redd for å trampe på noen samepolitiske liktær. Skal man respektere reindrifta som en næring, må de oppføre seg som en næring, sa Hanssen blant annet.

